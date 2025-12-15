Lamesta volo Giana L’Inter U23 va in rosso tra mea culpa e rabbia

Lamesta, volo Giana. L'Inter U23 va in rosso tra mea culpa e rabbia

di Alessandro Stella La zampata firmata Lamesta vale la vittoria per la Giana di Espinal (nella foto) sempre più lanciata. La follia di Melgrati affossa ulteriormente un Inter U23: quarto match senza vittorie. Monza, lo stadio “di casa“, per i nerazzurri si rivela ancora fatale: un successo in 9 gare. Prima mezz’ora molto bloccata e avara di occasioni. Poi l’episodio che cambia tutto: al 28’, dopo una mischia accesa in area, il portiere dell’Inter, Melgrati, rifila una mezza testata a Gabbiani. In seguito al consulto Fvs l’arbitro espelle l’ingenuo estremo difensore meneghino. Da quel momento la Giana alza il ritmo e trova il vantaggio al 46’. Sport.quotidiano.net

