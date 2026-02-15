Comitati Civici Radicali e Referendari per il SÌ alla separazione delle carriere | la presentazione in via Velia
I Comitati Civici Radicali e Referendari per il SÌ alla separazione delle carriere hanno organizzato una conferenza martedì 17 febbraio alle 10:30 in via Velia, all’angolo con corso Garibaldi, per presentare le loro proposte. La scelta di questa sede, vicino alla Rotonda, mira a coinvolgere direttamente i cittadini e le associazioni del quartiere.
E' in programma martedì 17 febbraio ore 10:30, la presentazione al tavolo di via Velia, angolo c.so Garibaldi (ingresso Rotonda) dei Comitati Civici Radicali e Referendari per il SÌ alla separazione delle carriere. Sarà questa l'occasione anche per presentare il calendario della "maratona oratoria referendaria" che avrà luogo, appunto, al tavolo di via Velia fino alla fine della campagna e la proposta delle "Primarie Aperte", quale "metodo" di partecipazione diretta degli elettori al Governo della città. Donato Salzano segretario associazione radicale "Maurizio Provenza" e portavoce dei Comitati Civici Radicali e Referendari; Cristiano Pontillo, Luigi Cerciello e Cesare Guarini Comitato Civico "Salerno Insieme".🔗 Leggi su Salernotoday.it
Vi aspetto in tantissimi alla conferenza stampa al tavolo radicale di via Velia angolo c.so Garibaldi di martedì 17 febbraio a partire dalle ore 10:30 dei Comitati Civici Radicali a Referendari per il SI alla separazione delle carriere dei magistrati. Importantissimo facebook