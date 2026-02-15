Comitati Civici Radicali e Referendari per il SÌ alla separazione delle carriere | la presentazione in via Velia

Da salernotoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Comitati Civici Radicali e Referendari per il SÌ alla separazione delle carriere hanno organizzato una conferenza martedì 17 febbraio alle 10:30 in via Velia, all’angolo con corso Garibaldi, per presentare le loro proposte. La scelta di questa sede, vicino alla Rotonda, mira a coinvolgere direttamente i cittadini e le associazioni del quartiere.

E' in programma martedì 17 febbraio ore 10:30, la presentazione al tavolo di via Velia, angolo c.so Garibaldi (ingresso Rotonda) dei Comitati Civici Radicali e Referendari per il SÌ alla separazione delle carriere. Sarà questa l'occasione anche per presentare il calendario della "maratona oratoria referendaria" che avrà luogo, appunto, al tavolo di via Velia fino alla fine della campagna e la proposta delle "Primarie Aperte", quale "metodo" di partecipazione diretta degli elettori al Governo della città. Donato Salzano segretario associazione radicale "Maurizio Provenza" e portavoce dei Comitati Civici Radicali e Referendari; Cristiano Pontillo, Luigi Cerciello e Cesare Guarini Comitato Civico "Salerno Insieme".🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Camera Penale in Piazza: Illustrato il Sì alla Separazione delle Carriere

Oggi ad Atripalda la Camera Penale ha promosso una manifestazione in piazza Umberto I, parte della campagna nazionale “129 piazze per il SÌ”.

Lecco dice "sì" alla separazione delle carriere: nasce il comitato

Lecco si prepara al referendum sulla separazione delle carriere con la creazione di un nuovo comitato locale.

Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si

Video Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Elezioni Roma 2027, nasce il comitato Roma Sì: Con Gualtieri, contro gli estremismiDai Radicali a Volt, una piattaforma che punta alla candidatura tra un anno e a far parte del campo largo: Difficile dialogare con la sinistra estrema che contesta determinati progetti, ma noi voglia ... romatoday.it

Radicali e riformisti, si moltiplicano i comitati pro separazioneLa separazione delle carriere non è un'idea che appartiene alla destra, ma un principio che storicamente ha diritto di cittadinanza presso tutte le latitudini politiche. È questo il dato più evidente ... ilgiornale.it