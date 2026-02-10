Lecco dice sì alla separazione delle carriere | nasce il comitato

Lecco si prepara al referendum sulla separazione delle carriere con la creazione di un nuovo comitato locale. Si chiama Sì Separa e si è formato in vista del voto del 22-23 marzo. L’obiettivo è sostenere la modifica della normativa, con un gruppo di cittadini e professionisti che si sono uniti per promuovere questa causa. Il comitato fa parte di un movimento più ampio promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi e vede tra i suoi leader Gian Domenico Caiazza, ex presidente dell’Unione Camere Penali. Ora si aspetta il giorno del voto, con la sper

In vista del referendum confermativo sulla separazione delle carriere del 22-23 marzo, nasce anche a Lecco il Comitato Sì Separa, articolazione locale della realtà civica promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi e guidata dall’ex presidente dell’Unione Camere Penali Gian Domenico Caiazza, che.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lecco Separa A Barcellona Pozzo di Gotto nasce il Comitato per il Sì alla separazione delle carriere A Palermo nasce il comitato siciliano "Giuliano vassalli" per il "sì" alla separazione delle carriere dei magistrati A Palermo è stato costituito il Comitato siciliano “Giuliano Vassalli” per sostenere il sì alla separazione delle carriere dei magistrati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lecco Separa Argomenti discussi: LECCO TRA INSICUREZZA E DEGRADO: FORZA ITALIA CHIEDE INTERVENTI CONCRETI PER LA SICUREZZA URBANA; Nel nome di Lucia. Lecco riparte dal Manzoni; Lecco, elezioni: sondaggio per il candidato ma ormai il centrodestra brucia; Anche Montesilvano approva alla delibera per fermare la fusione: il consiglio dice sì. Stadio San Siro, consiglio comunale dice sì alla venditaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Sì al Referendum: un incontro il 26 febbraio a LeccoIn vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo, il Comitato Lombardo per il Sì ... casateonline.it Gattinoni Travel Store Lecco. . Sei in Giappone, la tua prima volta in una onsen. Poco prima di entrare vorresti sapere se ti scotterai... Ma come si dice oyu wa dono kurai atsui desu ka TRADOTTO: “Quanto è calda l’acqua” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.