Camera Penale in Piazza | Illustrato il Sì alla Separazione delle Carriere

Oggi ad Atripalda la Camera Penale ha promosso una manifestazione in piazza Umberto I, parte della campagna nazionale “129 piazze per il SÌ”. Gli avvocati penali hanno illustrato le ragioni del sì alla separazione delle carriere, coinvolgendo cittadini e passanti in una discussione aperta e diretta. La piazza si è riempita di persone interessate a capire meglio le novità in arrivo, mentre gli avvocati hanno spiegato i cambiamenti in modo semplice e senza giri di parole. La manifestazione si è conclusa con un messaggio di impegno

Ad Atripalda l’iniziativa “129 piazze per il SI”. Dialogo diretto coi cittadini sulla riforma della magistratura A illustrare le ragioni dell’iniziativa è stato l’avvocato Simone Imparato, membro della Consulta dei Giovani Penalisti della Camera Penale Irpina. “Siamo qui per presentare ai cittadini le motivazioni del SÌ, una riforma che prevede la separazione delle carriere all’interno della magistratura”, ha dichiarato Imparato. Secondo l’avvocato, la riforma si conforma a quanto già disposto dal codice di procedura penale del 1988 e dalla Costituzione, in particolare dal nuovo articolo 111. “L’obiettivo è garantire l’effettiva imparzialità del giudice, il quale deve essere terzo ed equidistante sia dalla Procura, che rappresenta la pubblica accusa, sia dall’imputato, a tutela dei cittadini”, ha spiegato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Camera Penale Referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la camera penale di Livorno in piazza per il "Sì" La Camera Penale di Livorno si schiera a favore del Separazione delle carriere, la Camera Penale incontra la cittadinanza: "I motivi del nostro Sì" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Camera Penale Argomenti discussi: 129 Piazze per il SÌ; 129 piazze per il sì, Camera penale di Avezzano dialoga con i cittadini; 129 Piazze per il Si, la Camera Penale di Nocera incontra i cittadini; Camera penale, Rossi confermata presidente. Referendum sulla Giustizia, banchetto informativo ad Avezzano: la Camera Penale Alcide Lucci in piazza per il SìAvezzano - La Camera Penale Alcide Lucci di Avezzano, in rappresentanza del Comitato per il Sì dell'Unione delle Camere Penali Italiane, informa la cittadinanza che sabato 1 febbraio 2026 dalle ... terremarsicane.it Giustizia e referendum, la Camera Penale spiega il Sì ai cittadini: banchetto informativo in piazzaAvezzano. Giustizia e referendum, la Camera Penale spiega il Sì ai cittadini: sabato il banchetto informativo in piazza. La Camera ... marsicalive.it Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Camera Penale di Perugia, un appuntamento significativo di incontro e confronto con gli operatori del diritto. La Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario è un momento centr - facebook.com facebook Referendum sulla giustizia, Comitato per il sì nella Camera Penale di Ancona. Un decalogo sul voto e spilletta per promuoverlo #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.