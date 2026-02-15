Durante le prove in Bahrain, i tecnici hanno mostrato come si prepara il turbo in F1, cercando di ottimizzare i 13.000 giri necessari per una partenza impeccabile. La sfida principale riguarda la gestione delle nuove power unit, che richiedono un controllo preciso del motore per ottenere il massimo dalla partenza. I team stanno lavorando intensamente sui dettagli, come la taratura delle turbine e la sincronizzazione dei sistemi, per migliorare le performance al via.

Le prove di Bahrain hanno portato alla luce una questione cruciale per le partenze in griglia: come ottenere lo scatto perfetto con le nuove power unit. Le dinamiche di avvio richiedono una gestione del turbo più accurata e prolungata, non limitata al semplice regime di rotazione, per garantire una finestra operativa efficiente al momento dello spegnimento dei semafori. La eliminazione dell’MGU-H ha spostato tutto il lavoro sul motore termico, che deve raggiungere e mantenere regimi molto elevati per un periodo più lungo rispetto al passato. Questo si traduce in tempi di preparazione più estesi e in una variabilità maggiore tra una prova di partenza e l’altra, anche con lo stesso pilota. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Come si prepara il turbo in F1: 13.000 giri per una partenza perfetta

Questa mattina a Sakhir è ripresa la fase di test della Formula 1.

