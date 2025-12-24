Perché una persona normale non riuscirebbe a guidare una macchina di F1 per più di 10 giri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti appassionati di Formula 1 che di professione non fanno i piloti almeno una volta nella vita avranno pensato che messi alla prova sarebbero stati capaci di guidare una monoposto, ma non è così. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fernando Alonso deride l’Aston Martin: “Tra Qatar e Abu Dhabi festeggerò perchè non dovrò più guidare questa macchina”

Leggi anche: Ritorno al futuro, Michael J. Fox odiava guidare la DeLorean nella trilogia: "Era una macchina di me**a"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

perch233 persona normale riuscirebbePerché una persona normale non riuscirebbe a guidare una macchina di F1 per più di 10 giri - Molti appassionati di Formula 1 che di professione non fanno i piloti almeno una volta nella vita avranno pensato che messi alla prova sarebbero stati ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.