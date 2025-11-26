La pelle sensibile è una condizione sempre più diffusa, e non riguarda solo persone con dermatiti o allergie note: anche chi non ha una vera e propria patologia può sperimentare rossori, bruciori, prurito e reazioni eccessive a prodotti cosmetici o agenti esterni. Pelle sensibile: cause, segnali e come creare una skincare routine delicata su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Come costruire una skincare efficace e delicata con i giusti ingredienti dermatologici