Il Sarto di Panama è un thriller del 2001 diretto da John Boorman, interpretato da Pierce Brosnan, Geoffrey Rush e Jamie Lee Curtis. Ambientato in America e Panama, il film narra una storia di inganni e suspense, con un ritmo serrato e un’atmosfera tesa. La pellicola si distingue per la sua narrazione sobria e precisa, offrendo uno sguardo realistico su temi di spionaggio e tradimento senza eccessi sensazionalistici.

IL SARTO DI PANAMA con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis. Ragia di John Boorman. Produzione USA 2001. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Un agente segreto, sul punto di essere dimissionato dai suoi superiori (la guerra fredda è finita, molti 007 sono mandati a casa) va a Panama dove imbastisce una grossa truffa ai danni dei suoi capi. Coll'aiuto di un sarto pieno di debiti, dà a intendere che un golpe sta per essere messo in atto nel Canale. PERCHE' VEDERLO Perchè è sostenuto da una bella idea basata su un romanzo del grande romanziere di spy story John Le Carrè: se non ci sono più guerre di spie, tocca inventarne una. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sarto di Panama: Brosnan sgradevole ed efficace

La governatrice Proietti sottolinea l'urgenza di un intervento deciso per il rilascio di Alberto Trentini. Con il Venezuela in una fase di forte tensione e instabilità, è fondamentale agire rapidamente e con efficacia per garantire il rientro a casa di Trentini, evitando rischi di violenze e rivolte. La situazione richiede un impegno immediato da parte delle autorità per tutelare la sicurezza e i diritti di tutti coinvolti.

Sandro Sabatini ha analizzato la recente vittoria del Milan a Cagliari, evidenziando la solidità difensiva della squadra e l'efficacia delle prestazioni, in particolare quella di Fullkrug. Il giornalista di Mediaset ha sottolineato come i rossoneri abbiano affrontato la trasferta senza difficoltà, confermando la buona forma e l'organizzazione del team. Un commento che offre una panoramica equilibrata sull'andamento degli uomini di Pioli.

