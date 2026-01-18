Il sarto di Panama | Brosnan sgradevole ed efficace

Il Sarto di Panama è un thriller del 2001 diretto da John Boorman, interpretato da Pierce Brosnan, Geoffrey Rush e Jamie Lee Curtis. Ambientato in America e Panama, il film narra una storia di inganni e suspense, con un ritmo serrato e un’atmosfera tesa. La pellicola si distingue per la sua narrazione sobria e precisa, offrendo uno sguardo realistico su temi di spionaggio e tradimento senza eccessi sensazionalistici.

IL  SARTO DI PANAMA con  Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie  Lee  Curtis. Ragia  di  John Boorman. Produzione USA  2001. Durata:  1 ora e 49 minuti LA TRAMA Un  agente segreto, sul  punto  di  essere   dimissionato dai  suoi  superiori (la guerra  fredda  è finita, molti 007   sono mandati a  casa) va  a Panama  dove imbastisce una  grossa  truffa  ai  danni dei  suoi  capi. Coll'aiuto di un  sarto pieno di  debiti, dà a  intendere  che  un    golpe   sta  per essere  messo  in atto  nel Canale. PERCHE' VEDERLO   Perchè è sostenuto da una  bella idea basata  su  un romanzo  del  grande  romanziere  di  spy  story  John Le Carrè:  se non  ci  sono  più  guerre  di  spie, tocca  inventarne  una. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

