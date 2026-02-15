Come con il catasto Israele vuole annettere de facto la Cisgiordania

Israele ha deciso di riattivare i processi di regolamentazione delle proprietà in Cisgiordania, una mossa che potrebbe portare all’annessione di fatto della regione. Questa decisione del governo, presa dopo anni di blocco, riguarda le pratiche di registrazione delle proprietà che erano state sospese dal 1967. In pratica, il governo intende accelerare le procedure per riconoscere ufficialmente le proprietà terriere, creando così una situazione che alcuni interpretano come un passo verso l’occupazione definitiva.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato una misura che prevede la registrazione dei terreni nella West Bank sotto il controllo di Tel Aviv. L'Anp: "Grave violazione del diritto internazionale" Il governo israeliano ha approvato la ripresa dei processi di "regolamentazione dei titoli di proprietà fondiaria" che erano stati congelati in Cisgiordania dalla guerra del 1967. Secondo l'Autorità nazionale palestinese, Anp, la misura equivale a una "annessione de facto". La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri israeliano.🔗 Leggi su Today.it

Domenica, Israele ha compiuto un nuovo passo che avvicina sempre di più la regione all’annessione de facto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.