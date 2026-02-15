Come con il catasto Israele vuole annettere de facto la Cisgiordania
Israele ha deciso di riattivare i processi di regolamentazione delle proprietà in Cisgiordania, una mossa che potrebbe portare all’annessione di fatto della regione. Questa decisione del governo, presa dopo anni di blocco, riguarda le pratiche di registrazione delle proprietà che erano state sospese dal 1967. In pratica, il governo intende accelerare le procedure per riconoscere ufficialmente le proprietà terriere, creando così una situazione che alcuni interpretano come un passo verso l’occupazione definitiva.
Il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato una misura che prevede la registrazione dei terreni nella West Bank sotto il controllo di Tel Aviv. L'Anp: "Grave violazione del diritto internazionale" Il governo israeliano ha approvato la ripresa dei processi di "regolamentazione dei titoli di proprietà fondiaria" che erano stati congelati in Cisgiordania dalla guerra del 1967. Secondo l'Autorità nazionale palestinese, Anp, la misura equivale a una "annessione de facto". La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri israeliano.
Con le nuove misure per la Cisgiordania è annessione de facto
Domenica, Israele ha compiuto un nuovo passo che avvicina sempre di più la regione all’annessione de facto.
Onu condanna ancora Israele: "Occupazione e annessione de facto delle Alture del Golan siriano è illegale, Tel Aviv si ritiri a linea del 1967"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Onu, Stati Uniti e Unione Europea condannano le politiche israeliane sulla Palestina (Ma si guardano bene dal comminare le doverose sanzioni contro lo Stato canaglia di Israele) @oss_romano x.com
Radio Sankara. . GRAN CASINO. Situazione a Gaza drammatica e Israele si annette la Cisgiordania Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle macerie di Gaza, con oltre 70.000 morti in Cisgiordania sta accadendo l'irreparabile. In questo video analizziam facebook