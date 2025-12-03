Onu condanna ancora Israele | Occupazione e annessione de facto delle Alture del Golan siriano è illegale Tel Aviv si ritiri a linea del 1967

L’Onu dichiara illegale l’occupazione israeliana del Golan: 123 Paesi votano a favore, record storico che rafforza la posizione diplomatica della Siria, 41 astenuti e 7 contrari, fra cui gli Usa L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato ancora Israele per questioni territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Onu condanna ancora Israele: "Occupazione e annessione de facto delle Alture del Golan siriano è illegale, Tel Aviv si ritiri a linea del 1967"

