Salto con gli sci Domen Prevc e Hoerl impressionano in allenamento sul trampolino grande a Predazzo

Domen Prevc e Hoerl hanno mostrato grande sicurezza durante gli allenamenti sul trampolino grande di Predazzo, un risultato che potrebbe influenzare le strategie dei partecipanti alle prossime gare. I due atleti si sono distinti per la precisione dei salti e la stabilità in volo, attirando l’attenzione degli allenatori e degli spettatori presenti. In particolare, Prevc ha raggiunto una distanza notevole con un salto di oltre 130 metri, dimostrando di essere in forma per le competizioni di fine settimana.

Seconda giornata di allenamenti che va in archivio con delle indicazioni interessanti sul trampolino grande di Predazzo in vista delle gare previste nel weekend per il s alto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I riscontri emersi stasera sono in linea di massima quelli che avevamo già visto ieri, con due atleti in pole position per la medaglia d'oro ed un terzo incomodo estremamente competitivo. Si profila all'orizzonte un possibile duello per il successo nella gara individuale di domani tra Domen Prevc e Jan Hoerl, che hanno fatto la differenza nei training a cui hanno preso parte dimostrando un potenziale leggermente superiore al resto della concorrenza.