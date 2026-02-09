Combinata nordica Thomas Rettenegger svetta nei primi allenamenti sul trampolino piccolo di Predazzo

Questa mattina a Predazzo si sono svolti i primi allenamenti ufficiali per la combinata nordica, con Thomas Rettenegger in evidenza. I atleti hanno affrontato il trampolino piccolo, preparandosi in vista delle gare di Milano Cortina 2026. La giornata ha visto Rettenegger primeggiare, dando un segnale importante in vista delle competizioni.

Si è appena conclusa la prima sessione ufficiale di allenamenti per i combinatisti sul trampolino piccolo di Predazzo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stamattina il Normal Hill della Val di Fiemme è stato teatro del primo vero confronto diretto tra i favoriti per le medaglie in vista delle competizioni dei prossimi giorni con in palio le medaglie. Nell'arco delle tre serie il migliore è stato sicuramente l'austriaco Thomas Rettenegger, che ha collezionato una piazza d'onore e poi due primi posti facendo la differenza soprattutto nel terzo salto rispetto agli altri big.

