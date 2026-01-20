Confartigianato Padova compie 80 anni | un anno di eventi in città

Confartigianato Imprese Padova celebra quest’anno il suo 80° anniversario. Per tutto l’anno, si svolgeranno una serie di eventi in città, volto a condividere e valorizzare il percorso e l’impegno delle imprese associate. Un’occasione per riflettere sulla storia e sulle prospettive future del tessuto imprenditoriale locale, rafforzando il legame con la comunità e i professionisti del settore.

Confartigianato Imprese Padova ha avviato ufficialmente le celebrazioni per l'80° anniversario dalla fondazione. La presentazione del programma si è svolta ai Musei Civici agli Eremitani, nel giorno esatto della nascita dell'associazione, il 19 gennaio 1946.

