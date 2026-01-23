Carnevale Comacchio 2026 l’unico sull’acqua | 11 barche protagoniste attese 10mila persone

Il Carnevale di Comacchio 2026 si svolgerà nelle date dell’8 e 15 febbraio, giungendo alla sua tredicesima edizione. È l’unico carnevale in Italia a svolgersi interamente sull’acqua, con la partecipazione di 11 barche e un pubblico previsto di circa 10.000 persone. Un evento che unisce tradizione e innovazione, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere nel contesto del delta del Po.

Comacchio (Ferrara), 23 gennaio 2026 – I prossimi 8 e 15 febbraio torna a Comacchio l'unico carnevale sull’acqua giunto alla XIII edizione. Sono quasi 1300, tra bimbi, ragazzi e adulti le persone coinvolte per mettere in mostra tutta la creatività e voglia di mostrare la bellezza della cittadina lagunare caratterizzata dal reticolo di canali che la percorrono. Così da sotto i ponti scivoleranno sull’acqua 11 barche ognuna con un proprio tema proposto dalle associazioni di volontariato. Le 11 barche protagoniste del Carnevale sull’Acqua. Ci sarà “ La carica dei 101 ” e “ Shrek ” a cura dell’associazione Marasue, il “Pollo Nord” proposta da Al Batal, “Quando gli eroi lasciavano il segno” del Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese, “ Non vediamo l’ora ”, dei Filipponi, “ Il maravi’ dal mer – ama, vivi, rispetta il mare ”, di Asd Il Movimento, “ I Flintstones ” de La Forcola, “ Cmacfest ” del Racing Team, “ Le Caramelle Haribo ” dell’associazione H20, “ Il bosco incantato ” della Che ne sanno i 2000 e - “ Rock e Pop ” dei My Life - I Birichen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arsenale Water Show: lo spettacolo sull'acqua del Carnevale 2026L'Arsenale Water Show, intitolato “Il Richiamo di Olympia”, è uno spettacolo dedicato all'acqua che si terrà nella Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia durante il Carnevale 2026.

Water Show: l'Arsenale di Venezia torna a essere teatro sull'acqua per il Carnevale 2026Nel 2026, l'Arsenale di Venezia torna a essere scenario di un suggestivo spettacolo sull’acqua.

