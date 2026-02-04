Carnevale Pratese 2026 | tradizione creatività e comunità in festa

Prata si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Carnevale Pratese 2026. La Pro Loco di Prata ha già messo in moto l’organizzazione, pronta a riempire le strade di colori, musica e allegria nei giorni 15 e 17 febbraio. La festa coinvolgerà tutta la comunità, con carri, maschere e tanta voglia di stare insieme. È uno degli eventi più attesi, che ogni anno richiama residenti e visitatori da fuori paese.

Carnevale, la tradizione di febbraio tra riti e festa popolare La festa di Carnevale si svolge ogni anno in tutta Italia, portando nelle strade maschere colorate, carri allegorici e tanta allegria. Carnevale a Paupisi, due giornate di festa: colori e tradizione per grandi e piccini Il Carnevale a Paupisi si svolge in due giornate di festa, promosse dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e dell'Unpli.

