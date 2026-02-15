Collovati durissimo dopo Inter Juve | Rocchi dia le dimissioni! Bastoni? Chiedere scusa non è una vergogna e anche Chivu…

Fulvio Collovati ha criticato aspramente l’arbitraggio nel derby tra Inter e Juventus, chiedendo a Rocchi di dimettersi. L’ex calciatore ha commentato anche le scuse di Bastoni e Chivu, definendole un passo necessario per riparare gli errori commessi durante la partita. Collovati ha spiegato che la richiesta di scuse non rappresenta una mancanza di dignità, ma un gesto che può contribuire a ricostruire un po’ di fiducia nel calcio italiano.

Cristian Chivu ha spiegato che l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante il Derby d’Italia ha creato dubbi, ma lui stesso lo ha detto ai giocatori.

