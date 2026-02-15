Collovati durissimo dopo Inter Juve | Rocchi dia le dimissioni! Bastoni? Chiedere scusa non è una vergogna e anche Chivu…
Fulvio Collovati ha criticato aspramente l’arbitraggio nel derby tra Inter e Juventus, chiedendo a Rocchi di dimettersi. L’ex calciatore ha commentato anche le scuse di Bastoni e Chivu, definendole un passo necessario per riparare gli errori commessi durante la partita. Collovati ha spiegato che la richiesta di scuse non rappresenta una mancanza di dignità, ma un gesto che può contribuire a ricostruire un po’ di fiducia nel calcio italiano.
Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Sacchi su Inter Juve: «Vittoria da incorniciare, ma c’è una cosa su cui dovrà lavorare Chivu! Ottima quell’intuizione di Spalletti» Inter Juve, Tuttosport all’attacco: «Offerto il peggio del repertorio del calcio italiano!». Il commento del quotidiano Spalletti non ci sta! L’accusa a La Penna: «Hai falsato la partita». La Juventus ora chiede spiegazioni Inter Juve, furia bianconera nel tunnel: rissa sfiorata tra dirigenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inter-Juve, Chivu ammette su Kalulu: “Episodio dubbio, lo dico anche a Bastoni”
Cristian Chivu ha spiegato che l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante il Derby d’Italia ha creato dubbi, ma lui stesso lo ha detto ai giocatori.
L’Inter scopre prima Diouf, ora anche Luis Henrique: in tanti dovrebbero chiedere scusaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Caos Inter-Juventus, Fulvio Collovati: Rocchi dia le dimissioni. Bastoni deve chiedere scusaPresente negli studi di Rai Sport, nella trasmissione Il sabato al 90°, Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter, Milan e campione del. tuttomercatoweb.com
Collovati fa notare: Lotta Scudetto molto strana, ma l'Inter è organizzatissimaLa corsa Scudetto è molto strana: così l'ex difensore del Milan, dell'Inter e della Nazionale, Fulvio Collovati, ha commentato dalle frequenze di Rai 2 la situazione in vetta alla classifica di ... tuttomercatoweb.com
Il nostro commento alle pagelle di Inter Juve Proviamo a parlare di calcio... - VIDEO facebook
Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com