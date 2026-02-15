Collovati stronca Rocchi | Non possiamo giustificare dia le dimissioni Bastoni ha sbagliato Da Chivu mi aspettavo questo

Fulvio Collovati ha criticato duramente Rocchi dopo l’arbitraggio durante la partita tra Inter e Juventus, imputandogli una gestione sbagliata della partita. Collovati ha anche puntato il dito contro Bastoni, ritenendolo responsabile di un errore grave, e ha espresso delusione per le scelte di Chivu, che si aspettava di vedere comportamenti diversi. La sua presa di posizione si è concentrata su decisioni che hanno influenzato il risultato finale.

Fulvio Collovati ci è andato giù pesante con Rocchi dopo quanto accaduto in Inter Juventus, ma anche con Bastoni e Chivu. Fulvio Collovati ha parlato a Rai Sport dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve, usando la mano pesante con Rocchi, Bastoni e Chivu. ULTIME LIVE JUVENTUS SU ROCCHI E BASTONI – « Non possiamo giustificare. Rocchi dia le dimissioni. Tutte le domeniche siamo a parlare di errori arbitrali clamorosi. Non è più possibile. Bastoni poi ha sbagliato, perché ha esultato al momento del cartellino rosso. Ormai c’è l’immagine televisiva, non puoi più ingannare. Mentre Bastoni ha provato a ingannare e ha sbagliato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

