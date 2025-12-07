L’Inter scopre prima Diouf ora anche Luis Henrique | in tanti dovrebbero chiedere scusa

Per mesi erano stati etichettati come gli oggetti misteriosi del mercato estivo dell’Inter, due investimenti pesanti arrivati dalla Ligue 1 che non avevano ancora inciso. Oggi, però, Andy Diouf e Luis Henrique sembrano finalmente aver trovato la rotta giusta. Cristian Chivu può sorridere: i rinforzi tanto attesi stanno iniziando a mostrare tutto il loro potenziale. L’impatto con la Serie A non è stato immediato. Provenienti da due realtà importanti come Lens e Marsiglia, Diouf e Luis Henrique erano arrivati a Milano con aspettative alte e un investimento complessivo da circa 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it