L’Inter scopre prima Diouf ora anche Luis Henrique | in tanti dovrebbero chiedere scusa

Ilnerazzurro.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mesi erano stati etichettati come gli oggetti misteriosi del mercato estivo dell’Inter, due investimenti pesanti arrivati dalla Ligue 1 che non avevano ancora inciso. Oggi, però, Andy Diouf e Luis Henrique sembrano finalmente aver trovato la rotta giusta. Cristian Chivu può sorridere: i rinforzi tanto attesi stanno iniziando a mostrare tutto il loro potenziale. L’impatto con la Serie A non è stato immediato. Provenienti da due realtà importanti come Lens e Marsiglia, Diouf e Luis Henrique erano arrivati a Milano con aspettative alte e un investimento complessivo da circa 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Barella Playmaker: L’Inter scopre il piano B

Bisseck Inter, il tedesco si prende la scena: da braccetto a centrale, Chivu scopre una nuova risorsa!

Inter, Zielinski torna al gol: Chivu scopre una risorsa

Cerca Video su questo argomento: L8217inter Scopre Prima Diouf