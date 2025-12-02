Mobilità FiPiLi cittadini e imprese chiedono interventi rapidi

PISA – La superstrada che collega Firenze, Pisa e Livorno è usata ogni giorno da migliaia di lavoratori e imprese, ma il suo stato attuale non sembra più in grado di sostenere i volumi di traffico, i tempi di percorrenza e soprattutto le esigenze di sicurezza. È questo il quadro delineato dal progetto Sample, realizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Lo studio ha raccolto quasi 2.000 opinioni dei cittadini e oltre 130 delle imprese, valutando tre possibili scenari: mantenere la FiPiLi com’è oggi (Bau), realizzare la terza corsia oppure potenziare trasporto pubblico e intermodalità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

