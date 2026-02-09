Olimpiadi boom | il pattinaggio artistico domina la serata De Martino supera ancora Scotti

La serata di domenica 8 febbraio ha visto il pattinaggio artistico dominare gli ascolti, portando Rai1 a registrare numeri elevati. La trasmissione delle Olimpiadi ha attirato un vasto pubblico, lasciando indietro altre proposte televisive. Intanto, De De Martino ha superato ancora Scotti, consolidando la sua posizione nel prime time. I dati Auditel mostrano come le Olimpiadi siano diventate il principale appuntamento televisivo, con milioni di italiani incollati davanti allo schermo.

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 8 febbraio 2026 vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Matteo Martari e Pilar Fogliati siglare una media di 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 1.876.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con il pattinaggio artistico segnano invece 3.111.000 spettatori (15.8%). Su Rai3, dopo Report Lab (824.000 – 4.1%) e la presentazione (1.083.000 – 5.3%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.146.000 spettatori pari al 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su Olimpiadi boom

Nella prima serata televisiva, Gerry Scotti si conferma protagonista, mentre Le Iene ottengono buoni risultati.

Gli ascolti della prima serata di giovedì evidenziano le performance delle principali trasmissioni televisive, con Gassmann che supera Mannoia e Gerry Scotti che mantiene il suo vantaggio su De Martino.

Ultime notizie su Olimpiadi boom

Argomenti discussi: Affitti brevi, niente boom Olimpiadi: per Milano Cortina poche prenotazioni, a secco gli host; Medaglie olimpiche e boom del valore dei metalli preziosi: quanto valgono; A poche settimane dal lancio in Italia, HBO Max si prepara a fare il boom con le Olimpiadi; ‘C’è Posta’ batte The Voice Kids. Rai2 olimpica: boom libera, ma anche curling e pattinaggio.

Ascolti Tv 8 febbraio: il pattinaggio su Rai2 fa crollare Cuori 3 e MilionarioLe Olimpiadi fanno boom di ascolti: ottimi risultati per il pattinaggio di figura ieri sera Venerdì scorso sono iniziate utilmente le Olimpiadi invernali ... lanostratv.it

Vince il pattinaggio olimpico, poi cuori, milionario e Juve. Boom Goggia, Vonn, BrignoneLe Olimpiadi Milano-Cortina e il pattinaggio e tutta la nostra squadra in primo piano domenica 8 febbraio. Gli azzurri hanno vinto sei medaglie tra il bronzo della mattina di Sofia Goggia (con la buon ... msn.com

