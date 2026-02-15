Classifica curling maschile Olimpiadi | Italia in saldo positivo la corsa alla semifinale riparte

L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma il risultato non le permette ancora di qualificarsi per la semifinale. Durante la settima giornata del torneo, gli azzurri hanno mostrato una buona tenuta, vincendo con un punteggio stretto, e sono ora in una posizione favorevole nella classifica del round robin. La squadra italiana si prepara a sfidare le altre formazioni per conquistare un posto tra le prime quattro.

Prosegue il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella settima sessione l'Italia supera la Cechia, ma ancora non rientra tra le prime quattro della classifica, che conquisteranno il diritto di disputare le semifinali. Continua a rimanere da sola in testa alla graduatoria a punteggio pieno la Svizzera, con 5 successi in altrettanti match, seguita dal Canada, con 4 affermazioni in 5 gare, che si trova davanti alla Gran Bretagna ed agli Stati Uniti, a loro volta a quota 4 vittorie, ma in 6 partite. Condividono la quinta posizione, l'Italia e la Norvegia, con 3 successi in 5 partite, ma i nordici hanno vinto lo scontro diretto con gli azzurri.