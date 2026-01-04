A Legnano anno da record sono nati 1.173 bambini sui 2.044 di tutta l’Asst | Premiato l’impegno

A Legnano, nel 2026, si registra un record di nascite con 1.173 bambini, su un totale di 2.044 nell’intera Asst Ovest Milanese. Tra i primi nati dell’anno, Matteo e Stefano rappresentano un segnale di continuità e speranza per la comunità locale. Un risultato che premia l’impegno delle strutture sanitarie e il lavoro di tutto il personale dedicato alla cura delle famiglie e dei nuovi arrivati.

Legnano (Milano) – Matteo e Stefano sono stati i primi nati del 2026 nei punti nascita dell'Asst Ovest Milanese. Matteo è nato alle 11.39 a Magenta, Stefano alle 11.56 a Legnano. A Magenta il 2025 si è concluso con la nascita di due gemellini, Elodie e Daniel. Nell'anno appena trascorso, nei punti nascita dell' Asst Ovest Milanese sono nati complessivamente 2.044 bimbi, in linea con l'anno precedente. Di questi, 1.173 a Legnano e 871 a Magenta.

