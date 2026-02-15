Cisterna supera Cuneo 3-0 e raggiunge i 14 punti Lanza eletto MVP

Cisterna batte Cuneo 3-0 e sale a 14 punti in classifica. La squadra ha dominato tutto il match, con Lanza che si è distinto come miglior giocatore. La vittoria di ieri sera ha portato entusiasmo tra i tifosi, presenti in gran numero al palasport.

Nel palasport di Cisterna, una vittoria dedicata al pubblico sigla una chiusura di stagione positiva. La squadra locale ottiene la matematica salvezza e sale in classifica, superando i piemontesi e chiudendo la giornata con una prestazione dall'inizio alla fine guidata dall'efficacia del sestetto titolare. Il successo arriva grazie a una prova collettiva che ha sfruttato la solidità difensiva e la lucidità in fase offensiva. cisterna volley – formazione iniziale: Morato recupera gli effettivi e opta per il misurato sestetto del girone di ritorno, con Fanizza in cabina di regia, Barotto opposto, Lanza e Bayram in avanti, Mazzone e Plak al centro e Currie nel ruolo di libero.