Questa mattina è stato annunciato che Sasha Vezenkov è l’MVP del mese in Eurolega. La stella dell’Olympiacos ha avuto un gennaio da protagonista, con prestazioni che hanno fatto la differenza in campo. La società ha subito festeggiato, e il giocatore greco si gode il suo premio dopo settimane di grande impegno.

What a month for @OlympiacosBC star, read more about it here: https:t.cog57DuGMag6 Un periodo di grande spessore nell'EuroLeague ha visto emergere Sasha Vezenkov come protagonista assoluto, con prestazioni decisive che hanno guidato l’Olympiacos a una serie di risultati favorevoli. L’apporto dell’ala greca è stato determinante nel rafforzare la posizione della squadra nel contesto di gennaio, confermando la sua incidenza nelle gare chiave e la continuità delle sue performance. Nel corso del mese, Vezenkov ha guidato i Reds a un record di 6 vittorie e 1 sconfitta, evidenziando una costanza che ha segnato il ritmo delle partite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sasha Vezenkov eletto MVP del mese in Euroleague

Approfondimenti su Sasha Vezenkov

Ultime notizie su Sasha Vezenkov

Olympiacos-Monaco non è solo Sasha Vezenkov contro Mike JamesFavorito era ai primi di ottobre 2024, per la costanza di rendimento mantenuta negli ultimi anni e per gli investimenti estivi (ritorno di Vezenkov e aggiunta di Fournier tra le guardie), favorito lo ... sportmediaset.mediaset.it

Il match tra Kolossos Rodi e Olympiacos ha visto attimi di tensione tra Andreas Petropoulos e Sasha Vezenkov che hanno portato all'espulsione del giocatore dei Reds. Nell'immediato post gara, la guardia della squadra di Rodi ha denunciato sui suoi profili s facebook