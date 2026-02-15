Cison di Valmarino | I Viaggiatori Armonici fondono jazz e classica in un concerto d’innovazione musicale

I Viaggiatori Armonici arrivano a Cison di Valmarino per un concerto che unisce jazz e musica classica, attirando appassionati da tutta la regione. La band porta sul palco del Teatro La Loggia un mix di stili diversi, creando un evento musicale innovativo e coinvolgente. Domenica 22 marzo 2026, il pubblico potrà ascoltare esibizioni che combinano strumenti tradizionali e improvvisazioni moderne, in un’atmosfera intima e suggestiva nella pittoresca località veneta.

Viaggiatori Armonici: Un Concerto Tra Storia, Emozioni e Innovazione Musicale a Cison di Valmarino. Il Teatro La Loggia di Cison di Valmarino, pittoresca località del cuore del Veneto, si prepara ad accogliere domenica 22 marzo 2026 l'ensemble Viaggiatori Armonici per un concerto unico. L'evento, sostenuto dal Comune e inserito in un contesto culturale vivace, promette un viaggio sonoro che fonde musica classica e jazz, superando i confini dei generi tradizionali. Un Ensemble Nato dalla Visione di Carlos da Costa Coelho. I Viaggiatori Armonici sono nati a Treviso nel 2012, frutto della visione del chitarrista e compositore brasiliano Carlos da Costa Coelho.

