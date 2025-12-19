' The Hidden Idea' laboratorio musicale e concerto al Jazz Club con Nazareno Caputo e Tobia Bondesan

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21, il Torrione si anima con 'The Hidden Idea', un laboratorio musicale e concerto al Jazz Club con Nazareno Caputo e Tobia Bondesan. Un appuntamento speciale organizzato da Istantanea, in concomitanza con l’ultima serata della prima parte di stagione, che promette un’esperienza unica tra musica e creatività.

the hidden idea laboratorio musicale e concerto al jazz club con nazareno caputo e tobia bondesan

© Ferraratoday.it - 'The Hidden Idea', laboratorio musicale e concerto al Jazz Club con Nazareno Caputo e Tobia Bondesan

Domenica 21, in concomitanza con l'ultima serata della prima parte di stagione, il Torrione apre le porte a un interessante evento organizzato da Istantanea. Si tratta di un doppio appuntamento, nel pomeriggio un incontro con il percussionista Nazareno Caputo e alla sera il concerto 'The Hidden. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Notte cubana al Miles Davis jazz club: concerto tributo ai Buena vista social club

Leggi anche: Germania, Russia e Usa si incontrano al Jazz Club con il concerto della pianista Olivia Trummer

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

'The Hidden Idea', laboratorio musicale e concerto al Jazz Club con Nazareno Caputo e Tobia Bondesan.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.