Classica e jazz s' incontrano al Palacongressi | al via nuova stagione musicale

La stagione musicale al Palacongressi di Agrigento propone un incontro tra musica classica e jazz, offrendo un percorso di ascolto vario e ricercato. Gli eventi si svolgono nella sala Zeus, creando un ambiente dedicato alla qualità e alla cultura musicale. Un'occasione per apprezzare due generi distinti che si confrontano e si arricchiscono reciprocamente, confermando l'importanza di valorizzare il patrimonio musicale in un contesto accogliente e raffinato.

Classica e jazz tornano a dialogare ad Agrigento in una nuova stagione musicale ospitata al Palacongressi negli spazi della sala Zeus. Una rassegna articolata in due sezioni, con 14 concerti a ingresso libero, che prenderà forma a partire da gennaio e accompagnerà il pubblico fino alla primavera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Un festival dalla classica al jazz. L’associazione Dima lancia l’evento Leggi anche: Il ritorno dei venerdì jazz al Palacongressi: si comincia con il quartetto di Tony Piscopo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Young Jazz, inizia la seconda edizione del Moult Festival a Foligno; Dieci giorni immersi nell’arte: alla Fiera di Bergamo si alza il sipario su BAF e IFA; Al Teatro Toniolo in scena ‘Le dolenti note’ della Banda Osiris. Classica e Jazz si incontrano al Palacongressi: al via nuova stagione musicale - Condividi questo su WhatsApp Una nuova doppia stagione musicale è pronta a partire al Palacongressi di Agrigento. favaraweb.com

Classica e Jazz si incontrano al Palacongressi: al via nuova stagione musicale Sono14 concerti gratuiti che si terranno nella Sala Zeus a partire dalle 19.30... facebook

Il 18 gennaio 2026 al Teatro Rossetti il concerto dell’Alessandro Carbonare Trio Il programma prevede musica classica, jazz e contemporanea x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.