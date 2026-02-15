CisgiordaniaIsraele registrerà terreni

Il governo israeliano ha deciso di avviare per la prima volta dal 1967 la registrazione ufficiale dei terreni in Cisgiordania, una mossa che mira a facilitare la regolarizzazione delle aziende agricole nella zona. La decisione, annunciata oggi, potrebbe portare a una maggiore presenza israeliana nei territori e rafforzare le pretese su alcune aree agricole contese.

17.42 Per la prima volta dal 1967, il governo israeliano ha approvato l'apertura del processo di registrazione di terreni in Cisgiordania, una scelta volta a tracciare la strada per la regolarizzazione delle aziende agricole e in fondo fare "un altro passo verso l'annessione". Immediata la reazione della presidenza palestinese che avverte delle gravi conseguenze della decisione che consente di dichiarare come proprietà statale i terreni, definendo la misura una "grave escalation e una palese violazione del diritto internazionale".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il governo israeliano ha deciso di rafforzare la presenza in Cisgiordania.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.