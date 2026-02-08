Israele rafforza controllo Cisgiordania

Il governo israeliano ha deciso di rafforzare la presenza in Cisgiordania. I ministri Smotrich e Katz hanno annunciato che il gabinetto per la sicurezza ha approvato nuove misure per aumentare il controllo di Tel Aviv su tutta la regione, compresi luoghi delicati come Hebron. La decisione punta a cambiare in modo deciso l’operato sul territorio, con effetti che si faranno sentire nei prossimi giorni.

22.10 I ministri israeliani Smotrich e Katz hanno annunciato che il gabinetto per la sicurezza ha approvato decisioni per cambiare "drasticamente" la politica in Cisgiordania,rafforzando il controllo di Tel Aviv sul territorio,anche in siti sensibili come Hebron. Secondo una dichiarazione congiunta dei ministri,le scelte "mirano a rimuovere barriere vecchie,abrogare la legislazione giordana discriminatoria e consentire uno sviluppo accelerato degli insediamenti sul territorio".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Israele Cisgiordania Cisgiordania, Israele annuncia una “operazione antiterrorismo” Il braccio violento di Israele in Cisgiordania La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Israel Blew Up Miles Of Land For A New Wall Ultime notizie su Israele Cisgiordania Medio Oriente, nuovo blitz di Israele in Cisgiordania, arresti e feriti: 'Contrasto al terrorismo'Israele ha lanciato una nuova operazione antiterrorismo nel nordest della Cisgiordania, inviando rinforzi, ruspe ed elicotteri nella zona di Tubas. L'esercito e lo Shin Bet non permetteranno al ... ansa.it Palestina. Cisgiordania: migliaia di attacchi dei coloni per rubare la terra ai palestinesiIn Cisgiordania la sequenza degli attacchi da parte dei coloni non appare come una somma di episodi isolati, ma come una pressione continua che ridisegna la geografia umana e territoriale. Nel solo me ... notiziegeopolitiche.net «Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele» (Lc 2,22-32) Signore, in questo giorno di luce rafforza la nostra fede, rendici capaci di perseverare per essere veramente felici Buongiorno dall’assistente spirituale @donLuigi66 x.com #USA #Israele #Iran Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno schierato il sistema radar Vostok-1, prodotto in #Bielorussia, per rafforzare le difese aeree dell'Iran. Il radar bidimensionale può rilevare obiettivi aerei a distanze fino a 360 km e altitudini che raggi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.