Cisgiordania Idf lancia nuova operazione antiterrorismo i palestinesi | Vogliono mandarci via dalle nostre case prendere i nostri terreni

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Area C – la zona della Cisgiordania sotto pieno controllo israeliano – le Nazioni Unite hanno segnalato, a inizio novembre, che oltre 1.000 palestinesi sono rimasti senza casa a seguito delle demolizioni israeliane, mentre altri 500 sono stati sfollati nella Gerusalemme Est occupata L’es. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

