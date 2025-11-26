Cisgiordania Idf lancia nuova operazione antiterrorismo i palestinesi | Vogliono mandarci via dalle nostre case prendere i nostri terreni
Nell’Area C – la zona della Cisgiordania sotto pieno controllo israeliano – le Nazioni Unite hanno segnalato, a inizio novembre, che oltre 1.000 palestinesi sono rimasti senza casa a seguito delle demolizioni israeliane, mentre altri 500 sono stati sfollati nella Gerusalemme Est occupata L’es. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. #ANSA
Cisgiordania, rivolta di coloni dopo lo sgombero di un avamposto. Evacuato il villaggio di Tzur Misgavi. Centinaia di persone hanno «attaccato le forze di sicurezza con il lancio di pietre e barre di ferro, incendiando pneumatici e veicoli»
Israele lancia una «vasta operazione» antiterrorismo in Cisgiordania - L'annuncio dell'esercito che ha utilizzato il nome biblico della Samaria settentrionale per indicare la zona in cui si concentreranno i nuovi blitz ...
Israele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata.
Israele: "Via a nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania". LIVE - L'Idf ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania.