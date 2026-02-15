Cinema LA Italia Fest rilancia la Fifa World Cup in vista del Mondiale 2026
Il festival Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art ha deciso di riproporre la Coppa del Mondo FIFA per promuovere il Mondiale 2026, a causa dell’attenzione crescente verso l’evento. La serata si chiude con la proiezione di “Two Billion Hearts”, un film dedicato ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, con la voce narrante di Liev Schreiber. La proiezione si terrà sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood, chiudendo così la sua 21ª edizione.
Sarà la proiezione speciale di “Two Billion Hearts”, il film dedicato ai Mondiali di calcio USA ’94 e narrato dall’attore Liev Schreiber, a chiudere sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood la 21ª edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, l’appuntamento italiano che tradizionalmente precede la Notte degli Oscar, promosso dall’Istituto Capri nel Mondo. La proiezione renderà omaggio a una delle edizioni più rappresentative della FIFA World Cup, fungendo al tempo stesso da ideale ponte verso il Mondiale 2026, che per la prima volta sarà organizzato in forma congiunta da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.🔗 Leggi su Ildenaro.it
LA, Italia Fest: da Usa '94 alla Fifa World Cup 2026
La 21ª edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival si conclude sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood, dopo aver celebrato il calcio internazionale attraverso il cinema.
Lenovo e FIFA vogliono rivoluzionare il calcio: l’AI protagonista della FIFA World Cup 2026
Lenovo e FIFA collaborano per innovare il calcio attraverso l’intelligenza artificiale, annunciando durante il Tech World @ CES 2026 una serie di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cactus Edu e il Film Festival: come fare cultura partendo dal cinema per ragazzi - Nos Alpes; CINEMA: al via il Festival di Berlino 2026; Banff Mountain Film Festival World Tour Italia: a Verona il meglio del cinema di montagna e avventura; Los Angeles Italia Fest omaggia Bertolucci per i 50 anni di 'Novecento'.
LA, Italia Fest: da Usa '94 alla Fifa World Cup 2026Sarà un omaggio al grande calcio internazionale, attraverso il cinema, a concludere sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood la ... iltempo.it
Los Angeles, Italia Fest: il film su Usa '94 in vista del Mondiale 2026Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival è l'appuntamento italiano, giunto alla 21esima edizione, che tradizionalmente precede la Notte degli Oscar. Promosso dall'Istituto Capri nel Mondo, ... msn.com
Radio Casa Sanremo, nel cuore del festival della canzone italia. Con la direzione del nostro editore Lucio Rossomando Editore per raccontare la 19esima edizione di Casa Sanremo e la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Seguici sui nostri canali soci facebook