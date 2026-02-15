Cinema LA Italia Fest rilancia la Fifa World Cup in vista del Mondiale 2026

Il festival Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art ha deciso di riproporre la Coppa del Mondo FIFA per promuovere il Mondiale 2026, a causa dell’attenzione crescente verso l’evento. La serata si chiude con la proiezione di “Two Billion Hearts”, un film dedicato ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, con la voce narrante di Liev Schreiber. La proiezione si terrà sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood, chiudendo così la sua 21ª edizione.

Sarà la proiezione speciale di “Two Billion Hearts”, il film dedicato ai Mondiali di calcio USA ’94 e narrato dall’attore Liev Schreiber, a chiudere sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood la 21ª edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, l’appuntamento italiano che tradizionalmente precede la Notte degli Oscar, promosso dall’Istituto Capri nel Mondo. La proiezione renderà omaggio a una delle edizioni più rappresentative della FIFA World Cup, fungendo al tempo stesso da ideale ponte verso il Mondiale 2026, che per la prima volta sarà organizzato in forma congiunta da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

