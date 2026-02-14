LA Italia Fest | da Usa ' 94 alla Fifa World Cup 2026
La 21ª edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival si conclude sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood, dopo aver celebrato il calcio internazionale attraverso il cinema. L’evento, promosso dall’Istituto Capri nel Mondo, rende omaggio alla passione per il calcio, ricordando le tappe più importanti come il Mondiale del 1994 negli Stati Uniti e la prossima Coppa del Mondo del 2026. La serata finale sarà incentrata su un tributo speciale al grande calcio, con film e immagini storiche proiettate davanti a un pubblico internazionale.
Sarà un omaggio al grande calcio internazionale, attraverso il cinema, a concludere sabato 14 marzo al TCL Chinese Theatre di Hollywood la 21ª edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, il tradizionale appuntamento italiano che precede la Notte degli Oscar, promosso dall'Istituto Capri nel Mondo. In programma la proiezione speciale di “Two Billion Hearts”, il film dedicato ai Mondiali di calcio USA '94 e narrato dall'attore Liev Schreiber. La proiezione renderà omaggio a una delle edizioni più rappresentative della FIFA World Cup, fungendo al tempo stesso da ideale ponte verso il Mondiale 2026, che per la prima volta sarà organizzato in forma congiunta da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Lenovo e FIFA vogliono rivoluzionare il calcio: l’AI protagonista della FIFA World Cup 2026
Lenovo e FIFA collaborano per innovare il calcio attraverso l’intelligenza artificiale, annunciando durante il Tech World @ CES 2026 una serie di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie.
Bocelli tra i big dello show al sorteggio finale Fifa World Cup 2026
ALL THE GOALS | Hungary 2-3 Ireland | FIFA World Cup 26 Qualifier
