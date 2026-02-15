Cina | con Berlino partnership globale

La Cina annuncia di voler rafforzare i legami con la Germania, puntando a elevare la collaborazione a un livello superiore. La decisione nasce dall'interesse di Pechino di approfondire le relazioni economiche e commerciali con Berlino, in un momento in cui entrambe le nazioni cercano di rafforzare la loro presenza sui mercati mondiali. La proposta arriva mentre le due potenze discutono nuovi accordi nel settore tecnologico e delle infrastrutture, con l’obiettivo di aumentare gli scambi e le iniziative condivise.

Il Canada si sta allontanando dal protezionismo statunitense, rafforzando invece i rapporti con la Cina attraverso una partnership strategica.

Il Napoli ha annunciato una nuova collaborazione con Dongfeng Motor, azienda cinese leader nel settore automobilistico.

