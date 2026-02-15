Cina | con Berlino partnership globale
La Cina annuncia di voler rafforzare i legami con la Germania, puntando a elevare la collaborazione a un livello superiore. La decisione nasce dall'interesse di Pechino di approfondire le relazioni economiche e commerciali con Berlino, in un momento in cui entrambe le nazioni cercano di rafforzare la loro presenza sui mercati mondiali. La proposta arriva mentre le due potenze discutono nuovi accordi nel settore tecnologico e delle infrastrutture, con l’obiettivo di aumentare gli scambi e le iniziative condivise.
04.47 Cina:con Berlino partnership di livello04.47 04.20 Polinesia, maxi sequstro di cocaina03.19 Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia02.15 Castello di Fabro, crolla porzione muro01.14 Chiusa SS18 a Maratea per forti piogge00.24 Idf: colpite basi Hezbollah in Libano22.45 Anticipo Serie A, Inter-Juventus 3-222.00 Machado:giusto dare Nobel Pace a Trump "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Canada in fuga dal protezionismo Usa. Con la Cina è «partnership strategica»
Il Canada si sta allontanando dal protezionismo statunitense, rafforzando invece i rapporti con la Cina attraverso una partnership strategica.
Un po’ di Cina a Napoli: la nuova partnership con Dongfeng sulla manica delle maglie
Il Napoli ha annunciato una nuova collaborazione con Dongfeng Motor, azienda cinese leader nel settore automobilistico.
Argomenti discussi: Trump e la corsa al riarmo nucleare; Come Meloni e Merz stanno tagliando fuori Macron dal cuore dell’Europa; Italia e Germania cambiano la Ue. E l’unanimità non è più un tabù; Assalto in un supermercato vicino Gerusalemme, ragazzo di 20 anni ucciso a coltellate.
Il silicio fa capire come va il mondo. Pechino comanda, Washington rincorre, Berlino chiudeSi capiscono molte dinamiche del mondo se si considera che la Cina ha una significativa dominanza nella produzione mondiale di silicio, che gli Stati Uniti si sono attivati per creare una rete ampia ... huffingtonpost.it
Berlino vuole divorziare da Pechino: la Germania scopre di esserne dipendenteLa Germania si è accorta che decenni di vincolo economico sbilanciato verso il Dragone presentano il conto. Fare marciaindietro, però, è complicato La cancellazione del viaggio in Cina del ministro ... panorama.it
Debito comune, industria in crisi e sfida a Usa e Cina: l’Ue è a un bivio. Macron spinge sugli eurobond, Berlino frena. Cosa cambia per economia e imprese Leggi l’analisi eurocomunicazione.com/2026/02/12/ue-… #UE #DebitoComune #Eurobond #Co x.com
L’andamento dei mercati finanziari di oggi, 11 febbraio 2026: dopo i software, l’AI colpisce i servizi finanziari; In arrivo (in ritardo) il rapporto sul lavoro Usa; Berlino boccia gli eurobond, domani vertice Ue; Il Parlamento europeo accelera sull’euro digitale; Cina facebook