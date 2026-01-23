Il Napoli ha annunciato una nuova collaborazione con Dongfeng Motor, azienda cinese leader nel settore automobilistico. La partnership, valida fino alla stagione 20272028, prevede la presenza del marchio Dongfeng sulla manica delle maglie del club. Questa iniziativa rappresenta un collegamento tra il mondo del calcio e l’industria automobilistica, rafforzando i rapporti internazionali del Napoli e ampliando il proprio orizzonte di collaborazione.

Il Napoli ha ufficializzato una nuova partnership con Dongfeng Motor, che diventerà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 20272028. Il marchio sarà presente sulla manica delle maglie da gara in tutte le competizioni nazionali e internazionali negli ultimi mesi della stagione in corso. Cos’è la Dongfeng?. Di seguito uno dei passi del comunicato ufficiale del Napoli: “Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre 50 anni di storia e una presenza consolidata in più di 100 Paesi nel mondo. Con sede in Cina, opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli commerciali e passeggeri, unendo una solida esperienza industriale a un costante investimento in soluzioni di nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Un po’ di Cina a Napoli: la nuova partnership con Dongfeng sulla manica delle maglie

Il Napoli sbarca in Cina, accordo per una nuova partnershipIl Napoli annuncia una nuova partnership in Cina, espandendo la propria presenza internazionale.

Cina, atterrata a Dongfeng la capsula di rientro Shenzhou-20La capsula di rientro del veicolo spaziale cinese Shenzhou-20 è atterrata senza astronauti nel sito di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Groenlandia, le mire di Trump e il pericolo Cina-Russia; In Cina l’overturismo è in costume; Spartiti rossi – Viaggio nel sinopessimismo; Auto elettriche: la Cina promette 1.300 km di autonomia e la guida autonoma.

Questo selfie è un po’ più di un selfieLunedì è iniziato il viaggio in Cina del presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung. È significativo perché è il primo di un presidente sudcoreano dal 2019, e la prima visita di stato dal 2017, e ... ilpost.it

Un po’ di #Cina a Napoli: la nuova partnership con #Dongfeng sulla manica delle maglie. #Bianchini: «Accogliere Dongfeng tra i nostri partner globali è un orgoglio: rafforzerà il legame con i tifosi in Cina e conferma l’attrattività internazionale e la solidità del # - facebook.com facebook

SSC Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Dongfeng Motor, che sarà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. Il brand comparirà inoltre sulla manica delle maglie gara in tutte le competizioni nazionali e int x.com