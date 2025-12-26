Cina l' industria dell' intelligenza artificiale supera 1000 mld di yuan nel 2025
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025, la Cina ha compiuto importanti progressi nell'innovazione tecnologica industriale, con il settore centrale dell'intelligenza artificiale (IA) che ha superato una dimensione di 1.000 miliardi di yuan (circa 142 miliardi di dollari USA), secondo quanto emerso da una conferenza nazionale sull'industria e la tecnologia dell'informazione tenutasi venerdì. Nell'ambito dell'agenda per il 2026, il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione ha sottolineato la necessità di coltivare e ampliare i settori emergenti e quelli del futuro, nonchè di sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'IA, secondo quanto emerso alla conferenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Jeff Bezos e il rischio «bolla» per l’industria dell’intelligenza artificiale: «Ma rivoluzionerà ogni settore»
Leggi anche: Cina: botteghino della Giornata nazionale supera la soglia di 1,1 miliardi di yuan
Dai laboratori alle fabbriche di umanoidi, così i robot cambieranno la Cina (e il resto del mondo); Il Manhattan Project della Cina sui chip. Un maxi-progetto per la sfida agli Usa sull'AI (di A. Sarno); Microchip, la cinese MetaX si rivelerà un fuoco di paglia?; L’Ia? Così si fa il salto della manifattura! Parola di Sap, EY, Tim enterprise, Siemens e….
Cina, l'industria dell'intelligenza artificiale supera 1000 mld di yuan nel 2025 - PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025, la Cina ha compiuto importanti progressi nell’innovazione tecnologica industriale, con il ... iltempo.it
Cina: l’industria dell’IA supera 1.000 mld di yuan nel 2025 - Nel 2025, la Cina ha compiuto importanti progressi nell'innovazione tecnologica industriale, con il settore centrale dell'intelligenza artificiale (IA) che ha superato una dimensione di 1. italpress.com
Cina: forti progressi nel 2025 in robotica, NEV e intelligenza artificiale - La Cina ha compiuto significativi progressi nelle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 2025, in particolare in settori come la robotica umanoide, i ... italpress.com
Cina: contromisura nei confronti di imprese statunitensi legate all’industria militare e dei loro dirigenti di alto livello Il 26 dicembre, il Ministero degli Affari Esteri della Cina ha pubblicato la Decisione sulle contromisure nei confronti di imprese statunitensi legate - facebook.com facebook
In #Cina, l’ #industria frena ma l’ #export torna a crescere, sostenuto dalle vendite verso #mercati alternativi agli USA, a fronte di una domanda interna ancora debole x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.