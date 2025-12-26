Cina l' industria dell' intelligenza artificiale supera 1000 mld di yuan nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025, la Cina ha compiuto importanti progressi nell'innovazione tecnologica industriale, con il settore centrale dell'intelligenza artificiale (IA) che ha superato una dimensione di 1.000 miliardi di yuan (circa 142 miliardi di dollari USA), secondo quanto emerso da una conferenza nazionale sull'industria e la tecnologia dell'informazione tenutasi venerdì. Nell'ambito dell'agenda per il 2026, il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione ha sottolineato la necessità di coltivare e ampliare i settori emergenti e quelli del futuro, nonchè di sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'IA, secondo quanto emerso alla conferenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

