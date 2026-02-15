Ciclone Oriana | Italia sferzata dal maltempo stato d’emergenza in Calabria

Il ciclone Oriana ha colpito l’Italia, portando piogge intense e venti violenti che hanno causato allagamenti e danni alle strutture. In Calabria, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che le mareggiate hanno travolto le spiagge e danneggiato le infrastrutture costiere. Molte strade sono state chiuse e alcune zone sono rimaste isolate a causa delle abbondanti precipitazioni.

Il ciclone Oriana si abbatte sull'Italia con piogge torrenziali, vento forte e mareggiate che stanno mettendo in ginocchio intere regioni. Allagamenti, frane e danni alle infrastrutture idriche si registrano soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove in sole 72 ore i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 2 mila interventi. Il maltempo non risparmia nemmeno il patrimonio culturale, con criticità segnalate anche al Parco archeologico di Sibari. In Calabria la situazione resta tra le più critiche. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha convocato una giunta straordinaria deliberando la richiesta di stato di emergenza.