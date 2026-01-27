Dopo il ciclone Harry in Calabria al via il piano regionale di ricognizione dei danni e dei primi interventi

La Regione Calabria ha avviato un piano di ricognizione dei danni e interventi urgenti a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha provocato gravi mareggiate e danni sul territorio. Le azioni mirano a valutare l’entità degli effetti e a pianificare le operazioni di ripristino necessarie per supportare le comunità colpite.

Protezione civile e dipartimento governo del territorio al lavoro per gli interventi urgenti; Mancuso: "Regione pronta a rispondere in modo rapido e coordinato" "Già nella giornata odierna (26 gennaio) ho riunito i vertici del dipartimento governo del territorio e della Protezione civile per coordinare le attività e definire un modello organizzativo immediato. Le procedure di ricognizione dei danni, chiarisce il vicepresidente, si baseranno su una banca dati condivisa, alimentata sia dai soggetti pubblici sia dai privati. Con questa modalità operativa – conclude – sono fiducioso che riusciremo a garantire una risposta pronta e organica non solo agli enti pubblici, ma anche ai cittadini e agli imprenditori.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Comune di Messina ha iniziato una ricognizione dei danni causati dal Ciclone Harry, in seguito alle condizioni meteorologiche estreme degli ultimi giorni.

