Ciclismo l’olandese Maya Kingma completa l' organico dell’Aromitalia 3T Vaiano

Vaiano (Prato) si prepara ad accogliere la nuova ciclista olandese Maya Kingma, che si è unita ufficialmente all’Aromitalia 3T Vaiano. La squadra si rafforza con un’atleta che ha già alle spalle esperienze importanti, tra cui le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. La firma di Kingma, annunciata a pochi giorni dall’inizio della stagione, dà una spinta in più al team in vista delle gare che si avvicinano.

Vaiano (Prato), 3 febbraio 2026 - Colpo di coda nel ciclomercato del Team Aromitalia 3T Vaiano. Prima di iniziare la stagione agonistica 2026 la società della Val di Bisenzio ha concluso l’ingaggio dell’olandese Maya Kingma, classe 1995, nata a Breda, triatleta e ciclista, nota per aver rappresentato la propria nazionale ai Giochi Olimpici di “Tokyo 2020” e di “Parigi 2024”. Nella rassegna transalpina ha anche conquistato un importante settimo posto proprio nel triathlon. Quanto al ciclismo nel 2025 ha difeso i colori della EF Education-Oatly vincendo la “Ronde van het VillaPark”. Maya ha preso parte anche ad alcune tra le più prestigiose competizioni del panorama ciclistico internazionale, tra cui il Giro d’Italia e il Simac Ladies Tour, oltre al Giro dell’Emilia e Tre Valli Varesine per quanto riguarda le gare di un giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Maya Kingma

Ultime notizie su Maya Kingma

