Dopo aver saltato il mondiale in Olanda, Rebecca Gariboldi torna a gareggiare sugli sterrati internazionali. La ciclista italiana ha ripreso a correre, pronta a confrontarsi di nuovo con le avversarie nel circuito belga.

Smaltita la delusione per la mancata partecipazione al mondiale olandese di ciclocross, Rebecca Gariboldi è tornata nella mischia delle gare internazionali del fuori strada femminile. La brianzola ha trascorso l’ultimo fine settimana in Belgio, dove si è schierata al via della manche finale del “ Superprestige ”, svoltasi a Middelkerke, e della “ Challenge X2O Badkamers ” di Lille per la categoria donne Elite. In entrambe le competizioni Gariboldi, che difende i colori dell’ Ale Colnago Team, ha riportato l’undicesima posizione: non sono risultati banali, soprattutto considerando la densità di talento nelle prove belghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gariboldi protagonista sugli sterrati del Belgio

