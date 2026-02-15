Sentite Padre Chivu il re degli ipocriti | Il tocco di Kalulu su Bastoni c’è leggero ma c’è Le mani deve tenerle a posto

Padre Chivu ha commentato un episodio durante la partita, spiegando che Kalulu ha toccato Bastoni con la mano, anche se leggermente. La sua osservazione arriva dopo aver visto l’azione dal campo e ha sottolineato che le mani devono essere tenute a posto. La squadra aveva affrontato una sconfitta dopo due anni senza vittorie in scontri diretti, e Chivu si è espresso anche sulla prestazione complessiva.

Chivu fa il paraChivu a Sky Sport "L'abbiamo patita, erano due anni che non si vinceva uno scontro diretto. Ma col cuore siamo riusciti a portarla a casa. Mi prendo la vittoria, il carattere, la ricerca di andare a far male. contro una squadra che da quando Spalletti è arrivato mette in difficoltà chiunque. Complimenti, è una signora squadra". Episodio Kalulu. "Per me è un tocco leggero, però è un tocco. Quando ho subito tocchi leggeri, il mio giocatore sente la mano perché l'ha anticipato, è la decisione dell'arbitro, un giocatore esperto com Kalulu bisogna che le mani le tenga a posto".