Sanità Pisa al vertice nazionale | è prima in Italia per la chirurgia della tiroide

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana si distingue nuovamente a livello nazionale, confermandosi leader nella chirurgia della tiroide. Grazie a eccellenze e risultati di rilievo, Pisa si posiziona in vetta in Italia, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel settore.

PISA – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) si conferma il punto di riferimento assoluto in Italia per la chirurgia del tumore alla tiroide. Con 1.694 interventi eseguiti, stacca decisamente il secondo centro in classifica nazionale. A certificarlo è l’ultimo rapporto di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sul Programma nazionale esiti 2024. I dati disegnano un quadro di eccellenza che va oltre la singola specialità, premiando tre macro-aree: chirurgia oncologica, chirurgia generale e sistema nervoso. I numeri sulla sicurezza delle cure sono impressionanti. Per il tumore al polmone, la mortalità a 30 giorni dall’intervento è appena dello 0,28%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it