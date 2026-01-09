Allegri | Oggi tutti possono parlare il problema è quello Inter e Napoli favorite poi possiamo dire pure che Cristo è morto nel sonno

Dopo il pareggio tra Genoa e Juventus, con un gol di Leao e un rigore sbagliato all’ultimo minuto, Allegri ha commentato la situazione attuale del calcio italiano. Il tecnico ha sottolineato come oggi chiunque possa esprimere opinioni, evidenziando le sfide e le aspettative delle squadre come Inter e Napoli, considerate tra le favorite. Un commento che riflette sulla complessità e le dinamiche del campionato in una stagione ancora aperta.

Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo il rocambolesco pareggio per 1-1 col Genoa (gol nel finale di Leao e rigore sbagliato dai rossoblù di De Rossi al 95esimo). Ecco le sue parole raccolte dalla pagina Facebook: “Ne parlamo ar Clab”. «Un punto guadagnato o due persi? Guadagnato, perché il Genoa ha sbagliato un rigore al 95esimo. Dobbiamo vedere le cose positive: la squadra stasera ha tirato abbastanza in porta. Dico sempre che le partite durano 100 minuti, le squadre non possono tenere il ritmo del primo tempo. O la sblocchi, come avremmo potuto fare, o la porti sullo 0-0 e poi nel secondo tempo, quando gli altri calano un po’, la qualità della squadra deve venire fuori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

