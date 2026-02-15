La mamma di un bambino con il cuore danneggiato ha fatto un appello al Papa, dopo un intervento di trapianto che non è andato come sperava. La mamma racconta di aver atteso due anni per questa operazione e di aver ricevuto una telefonata che ha spezzato le speranze: il cuore del bambino non iniziava a battere. La famiglia si trova ora in una situazione di grande angoscia, chiedendo aiuto con urgenza.

“Aspettavamo da due anni questo trapianto, ma non è andata come speravamo. Mi hanno chiamato dopo l'operazione dicendomi che c'era un problema e il cuoricino non partiva”. Inizia così il racconto a Domenica In di Patrizia Mercolino, mamma del piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dove ha ricevuto un cuore per il trapianto che, purtroppo, è arrivato gravemente danneggiato dopo essere entrato a contatto con ghiaccio secco durante il trasporto. “Poi con il mio avvocato abbiamo cercato di capire presentando delle denunce. Infine qualche anima buona ha fatto sapere ai giornali il vero motivo per cui mio figlio lotta tra la vita e la morte”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Chiedo aiuto al Papa”. L’appello disperato della mamma del bimbo col cuore “bruciato” a Domenica In

Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto.

Patrizia, madre di un bambino trapiantato, ha raccontato a Domenica In che cosa è successo durante l’intervento: il cuore donato non ha iniziato subito a battere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.