Panico a Londra Heathrow | sostanza urticante nel parcheggio dell’aeroporto caos sui voli

Attacco con spray urticante nel parcheggio del Terminal 3 di Heathrow: arrestato un uomo, traffico bloccato e forti ritardi per passeggeri; escluse piste terroristiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Panico a Londra Heathrow: sostanza urticante nel parcheggio dell’aeroporto, caos sui voli - Attacco con spray urticante nel parcheggio del Terminal 3 di Heathrow: arrestato un uomo, traffico bloccato e forti ritardi per passeggeri; escluse piste ... Riporta fanpage.it

