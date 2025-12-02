Ragazzo di 17 anni scomparso per dieci giorni a Chieri | ritrovato nel parcheggio sotterraneo dell' ospedale

Un ragazzino di 17 anni si è allontanato ed è scomparso da casa per una decina di giorni a Chieri. È stato ritrovato nel corso di controlli congiunti di polizia locale e carabinieri della compagnia cittadina nella serata dello scorso venerdì 28 novembre 2025.Agenti e militari dell'Arma stavano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

