Ragazzo di 17 anni scomparso per dieci giorni a Chieri | ritrovato nel parcheggio sotterraneo dell' ospedale

Torinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 17 anni si è allontanato ed è scomparso da casa per una decina di giorni a Chieri. È stato ritrovato nel corso di controlli congiunti di polizia locale e carabinieri della compagnia cittadina nella serata dello scorso venerdì 28 novembre 2025.Agenti e militari dell'Arma stavano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ragazzo 17 anni scomparsoCiampino, 15enne scomparso nella notte: ricerche in corso in tutti i Castelli Romani e a Roma - 15enne scomparso nella notte del 17 novembre: ricerche in corso per Toma Emad Kaaoud Habib Rizkalla. Scrive castellinotizie.it

Ragazzo scomparso a Roma: Mario Buldorini, 19 anni, si è allontanato da Trigoria il 2 ottobre. Gli amici: «È preoccupato per lo studio» - Da quando cioè ha avvisato un suo amico con il quale coabita a Roma che sarebbe uscito di casa nella zona di Trigoria. Riporta roma.corriere.it

ragazzo 17 anni scomparsoAosta, scomparso un ragazzo di 15 anni: attivate le ricerche - Aosta, ricerche in corso per Mathias, 15 anni, scomparso dal quartiere Cogne. Si legge su msn.com

Ritrovato Leo Artin Boschin, il ragazzo di 21 anni scomparso a Roma giorni fa. «La mamma lo sta raggiungendo ad Arezzo» - È stato finalmente ritrovato Leo Artin Boschin, il giovane di 21 anni scomparso a Roma nelle prime ore del 9 ottobre. Si legge su leggo.it

Non rientra a cena domenica, ritrovato dopo 72 ore di ricerche il 16enne scomparso - Il ragazzo non era rientrato per la cena e i familiari avevano lanciato un accorato appello per ritrovarlo. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo 17 Anni Scomparso