Rosita Celentano | Ho subito diversi tradimenti Oggi sono una zitella molto soddisfatta ?La saggezza in amore? Viene con la menopausa

Rosita Celentano riflette sul proprio percorso sentimentale, condividendo come le esperienze di tradimento abbiano contribuito alla sua serenità attuale. La sua prospettiva sulla saggezza in amore, arrivata con la menopausa, invita a una riflessione sulle dinamiche delle relazioni e sulla capacità di affrontarle con pragmatismo e maturità. Osservare le sfide coniugali permette di comprendere meglio le proprie scelte e il valore della costanza nel tempo.

La luce confortevole di un?illusione o la pragmatica determinazione a durare nel tempo? Ogni relazione coniugale ha le sue regole, e osservare le sue battaglie è davvero esercizio. 🔗 Leggi su Leggo.it

