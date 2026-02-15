Chi ha vinto The Voice Kids 2026 il vincitore è Matteo del Team di NEK
Matteo, del Team di Nek, ha vinto The Voice Kids 2026, dopo aver conquistato il pubblico con la sua voce e la sua sincerità. La finale si è svolta ieri sera, 14 febbraio, e il ragazzo ha ricevuto il maggior supporto tra gli spettatori. Durante le sei puntate condotte da Antonella Clerici, molti giovani si sono messi in gioco, ma è stato proprio Matteo a emergere come il talento più forte.
Si è conclusa ieri, 14 febbraio, la 4^ edizione di The Voice Kids. Tanti sono stati i piccoli artisti che si sono esibiti sul palco nelle sei puntate condotte da Antonella Clerici, che nella serata di ieri ha proclamato il vincitore di quest’anno. Ad aggiudicarsi lo scettro è stato Matteo Trullu, con un’esibizione che ha convinto la giuria e commosso il suo coach, Nek. Matteo Trullu, vincitore: il suo percorso a The Voice Kids 2026. Il ragazzino di 13 anni di Decimomannu, in provincia di Cagliari, si è presentato alle Blind Auditions con Bohemian Rhapsody dei Queen. La sua scelta audace, con un pezzo notoriamente complesso, ha subito incantato tutti i coach, che non hanno esitato a premere il pulsante rosso per far girare la loro sedia rossa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
