Chi ha vinto The Voice Senior 2025 | il vincitore è Francesco De Siena del team di Nek

Cala il sipario sull'edizione di "The Voice Senior 2025", il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Durante al serata finale andata in onda venerdì 19 dicembre su Rai 1, è stato decretato il vincitore di questa edizione che ancora una volta ha appassionato milioni di telespettatori puntata dopo puntata. Ma vediamo insieme chi ha vinto "The Voice Senior 2025" e a tale team appartiene. Vincitore The Voice Senior 2025 è Francesco De Siena del team di Nek. Una serata ricca di musica quella appena andata in onda su Rai 1 e che ha visto eleggere del vincitore della sesta stagione di "The Voice Senior".

