chi ha vinto the voice senior 2025 trionfa il salentino francesco de siena del team nek

De Siena supera nel rush finale Pierluigi Lunadei, Giovanna Russo e Carmelo Sciplido: le percentuali. Francesco De Siena ha vinto The Voice Senior 2025 con il 34,75% dei voti, imponendosi nel televoto della finale live del 19 dicembre. Una vittoria netta, costruita davanti al pubblico di Rai 1 e certificata da percentuali che non lasciano spazio a interpretazioni. Al secondo posto si è classificato Pierluigi Lunadei con il 29,96%, seguito da Giovanna Russo, terza con il 22,02%, mentre Carmelo Sciplido ha chiuso la super finale a quattro con il 13,26% delle preferenze. Il dato della serata è evidente: il pubblico ha premiato continuità, misura e identità artistica, incoronando il talento salentino del team Nek. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

