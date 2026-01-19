Anna Pezzetta quanto è alta la pattinatrice sul ghiaccio
Anna Pezzetta, nata a Bolzano nel 2007, è una pattinatrice artistica italiana emergente. Con un percorso sportivo dedicato e allenamenti costanti, si sta affermando nel panorama nazionale e internazionale. La sua altezza esatta non è pubblicamente disponibile, ma la sua crescita e il suo talento la rendono una giovane promessa del settore.
Anna Pezzetta è uno dei volti più promettenti del pattinaggio artistico italiano. Classe 2007, nata a Bolzano, è cresciuta sportivamente tra allenamenti intensi, gare e programmi sempre più ambiziosi che l’hanno portata sotto i riflettori. Sul ghiaccio colpisce per eleganza, precisione e una presenza scenica che fa sembrare tutto più grande, più slanciato. Ed è forse proprio per questo che tra chi la segue nasce una curiosità piuttosto comune: quanto è alta Anna Pezzetta? Un dettaglio che può sembrare marginale, ma che nel pattinaggio artistico contribuisce, insieme a tecnica e interpretazione, a costruire quella magia che vediamo in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it
UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com
